Несколько болельщиков из Китая перепутали Волгоград с Вологдой
12:20 21.06.2018 Источник: RNS
Болельщик из Китая заблудился на вокзале в Волгограде, перепутав его с Вологдой, рассказал журналистам глава Минтранса Евгений Дитрих.
«В Волгограде 19 июня болельщик из Китая не мог найти свой поезд на табло расписания. Пришли ему на помощь, стали разбираться. Выяснилось, что он должен был ехать по билету из Вологды, но находился в Волгограде», — сказал министр.
Дитрих сказал, что пассажиру помогли, предоставив билет. «Билет ему через два часа нашли и отправили поездом», — сказал он.
«Следом были еще две дамы из Китая с аналогичной проблемой. Им также помогли и объяснили, что города Вологда и Волгоград — разные (города), и находятся на расстоянии порядка полутора тысяч километров друг от друга», — сказал министр. RNS
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