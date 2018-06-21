Путин провел частную встречу с Блаттером

12:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Россиипровел в среду частную встречу с экс-главой ФИФА, о ее деталях в Кремле не сообщают. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь главы государства"Это была частная встреча и никаких деталей мы представить вам не можем", - подчеркнул он.