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Путин провел частную встречу с Блаттером

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12:32 21.06.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин провел в среду частную встречу с экс-главой ФИФА Йозефом Блаттером, о ее деталях в Кремле не сообщают. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Это была частная встреча и никаких деталей мы представить вам не можем", - подчеркнул он.

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