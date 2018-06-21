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Регионы включились в работу по образованию "дачных участков для голосования" на выборах мэра Москвы

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13:49 21.06.2018

Представители Московской городской избирательной комиссии собираются заключить соглашения с коллегами Московской, Калужской, Тверской, Тульской, Владимирской и Ярославской областях, которые помогут создать за пределами столицы избирательные участки, где можно будет выбрать мэра мегаполиса. Предполагается, что на новообразованных избирательных участках будут голосовать прежде всего московские дачники, которым не придется ехать на выборы в столицу. По словам главы Мосгоризбиркома Валентина Горбунова, уже готов проект соглашения Москвы и шести регионов, который направлен всем потенциальным участникам проекта, для того, чтобы те могли высказать свои соображения на его счет. Как отметил руководитель рабочей группы по созданию загородных избирательных участков, спикер Мосгордумы Алексей Шапошников, сводный перечень поданных гражданами предложений по поводу того, где надо разместить избиркомы, будет создан до 25 июня и также отправлен представителям регионов. Они смогут оценить насколько целесообразно устраивать процесс голосования в этих местах. «До конца июня мы будем обладать предварительной информацией, которая ляжет в основу будущей карты «дачных избирательных участков» на территории соседних регионов», - сказал Шапошников.

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