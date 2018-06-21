Россияне, утратившие жилье в результате пожара или стихийного бедствия, не смогут получить бесплатную компенсацию
15:12 21.06.2018 Источник: Эхо Москвы
Россияне, лишившиеся жилья в результате пожара или стихийного бедствия, вскоре не смогут получить бесплатную компенсацию утраченного имущества. Возмещать потерю будут лишь тем, кто застраховал недвижимость. Такой законопроект готовят в Министерстве финансов.
Поправки, предложенные правительством, предусматривают отмену обязательных выплат из бюджета — для компенсации гражданам, потерявшим жилье, в частности, в результате природных пожаров и наводнений. Новые дома или квартиры будут предоставлять лишь на правах социального найма, а не в собственность. И то лишь в случаях, когда у оставшихся без недвижимости людей нет другого благоустроенного помещения и если они признаны малоимущими.
Власти, таким образом, планируют принудить россиян добровольно страховать свое жилье от чрезвычайных ситуаций. Сейчас, по статистике, лишь 5 процентов россиян оформили такую услугу. Это один из самых низких показателей в мире.
Страховщиков также ждут нововведения: государство установит минимальную сумму выплат: предполагается, что она составит около 20 процентов от средней стоимости недвижимости в регионе.
В Госдуме уже заявили, что намерены принять законопроект в эту весеннюю сессию. Эхо Москвы
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