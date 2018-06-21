В Швеции нельзя больше будет использовать слонов и морских львов в цирковых номерах
15:32 21.06.2018 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
В Швеции нельзя больше будет использовать слонов и морских львов в цирковых номерах. Нормативный акт вступит в силу 1 января 2019 года. Правительство мотивировало такое решение тем, что потребность животных в естественном образе жизни не может быть обеспечена в цирке.
Кабмин королевства пояснил, что запрет прежде всего коснётся зарубежных цирков, выступающих в Швеции, так как местные коллективы уже отказываются включать в программы номера со слонами и морскими львами. Говорит Москва
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