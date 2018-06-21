Генсек НАТО назвал "напористую Россию" одной из угроз европейской безопасности

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Генсек НАТОсчитает, что альянс столкнулся с самой непредсказуемой ситуацией в сфере безопасности за последние десятилетия. Об этом дипломат заявил, выступая в четверг в британской столице. Одной из угроз он назвал "более напористые" действия России."Мы сталкиваемся с самой непредсказуемой ситуацией с безопасностью в жизни целого поколения - международным терроризмом, распространением оружия массового поражения, кибератаками и, конечно, более напористой Россией, которая использовала запугивание и силу против соседей", - утверждал Столтенберг, повторив позицию НАТО в отношении Крыма и инцидента в Солсбери. "Мы сталкиваемся со сложной обстановкой в сфере безопасности. Мы должны оставаться едиными, укреплять солидарность и решимость, как мы делали это после Солсбери и после Крыма", - добавил он.