0
0
194
Новости

Генсек НАТО назвал "напористую Россию" одной из угроз европейской безопасности

Добавить в избранное

16:00 21.06.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Генсек НАТО Йенс Столтенберг считает, что альянс столкнулся с самой непредсказуемой ситуацией в сфере безопасности за последние десятилетия. Об этом дипломат заявил, выступая в четверг в британской столице. Одной из угроз он назвал "более напористые" действия России.

"Мы сталкиваемся с самой непредсказуемой ситуацией с безопасностью в жизни целого поколения - международным терроризмом, распространением оружия массового поражения, кибератаками и, конечно, более напористой Россией, которая использовала запугивание и силу против соседей", - утверждал Столтенберг, повторив позицию НАТО в отношении Крыма и инцидента в Солсбери. "Мы сталкиваемся со сложной обстановкой в сфере безопасности. Мы должны оставаться едиными, укреплять солидарность и решимость, как мы делали это после Солсбери и после Крыма", - добавил он.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

Новости

16:12 21.06.2018
Московской высшей школе социальных и экономических наук отказали в госаккредитации
0
79
15:32 21.06.2018
В Швеции нельзя больше будет использовать слонов и морских львов в цирковых номерах
0
298
15:12 21.06.2018
Россияне, утратившие жилье в результате пожара или стихийного бедствия, не смогут получить бесплатную компенсацию
0
440
15:00 21.06.2018
Жириновский предложил Путину прекратить действие Договора о дружбе с Украиной
0
394
14:32 21.06.2018
СМС обвиняемых в госперевороте в Черногории написаны на "плохом русском" - переводчик
0
420
14:12 21.06.2018
ФСИН России заподозрили в насильном кормлении Сенцова
0
555
14:00 21.06.2018
Российский Су-57 в полтора раза превосходит по характеристикам F-35 - турецкая газета
0
911
13:49 21.06.2018
Регионы включились в работу по образованию "дачных участков для голосования" на выборах мэра Москвы
0
424
13:32 21.06.2018
Ярмарки не могут быть поводом для запрещения публичных мероприятий - ВС РФ
0
581
13:20 21.06.2018
Глава Росприроднадзора покинет свой пост - СМИ
0
562

Возврат к списку