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Московской высшей школе социальных и экономических наук отказали в госаккредитации

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16:12 21.06.2018 Источник: Эхо Москвы

Рособрнадзор отказал в государственной аккредитации Московской высшей школе социальных и экономических наук. Приказ подписан 20 июня главой ведомства Сергеем Кравцовым. В документе отмечается, что решение принято по результатам аккредитационной экспертизы. Эксперты обнаружили нарушения федеральных государственных образовательных стандартов. В самом вузе комментировать ситуацию отказались.

Московская школа высших социальных экономических наук была основана в 1995-ом году. Студенты обучаются по программам бакалавриата и магистратуры, выпускники получают дипломы Манчестера. В университете пять факультетов, на которых ежегодно обучается более 300 человек. Эхо Москвы

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