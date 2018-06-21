Московской высшей школе социальных и экономических наук отказали в госаккредитации
16:12 21.06.2018 Источник: Эхо Москвы
Рособрнадзор отказал в государственной аккредитации Московской высшей школе социальных и экономических наук. Приказ подписан 20 июня главой ведомства Сергеем Кравцовым. В документе отмечается, что решение принято по результатам аккредитационной экспертизы. Эксперты обнаружили нарушения федеральных государственных образовательных стандартов. В самом вузе комментировать ситуацию отказались.
Московская школа высших социальных экономических наук была основана в 1995-ом году. Студенты обучаются по программам бакалавриата и магистратуры, выпускники получают дипломы Манчестера. В университете пять факультетов, на которых ежегодно обучается более 300 человек. Эхо Москвы
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