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Украинские ракеты должны "доставать" до Москвы и Петербурга, считает генерал ВСУ

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17:12 21.06.2018 Источник: РОСБАЛТ

Украина должна производить ракеты, дальность которых позволит достичь Москвы и Санкт-Петербурга. Об этом в интервью «Обозревателю» заявил бывший замначальника Генштаба Вооруженных сил Украины (ВСУ), генерал-лейтенант Игорь Романенко.

Отвечая на вопрос о том, какое стратегическое оружие сдерживания есть у Украины и какое оружие она может разработать, генерал пояснил, что речь идет в первую очередь о ракетах «Гарпун» и «Гром-2». Романенко отметил, что «их дальности еще недостаточно».

«А дальность должна быть несколько тысяч километров, чтобы этим оружием мы могли покрывать, например, европейскую часть Российской Федерации», — уточнил он.

На это журналист отметил: «И достать до Москвы». «До Москвы, до Санкт-Петербурга. Это без шуток. Это очень серьезный момент», — подтвердил генерал. Росбалт

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