МВБ США: Россия и Китай пытаются влиять на внутренние процессы в Америке

18:35 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"





"Вторая часть [вопроса] - это иностранное влияние. Как же они активны!" - сказала министр, отвечая на вопрос о якобы имеющем место вмешательстве России и КНР в избирательный процесс. На просьбу уточнить, ведут ли крупные государства вроде России и Китая кампании дезинформации, ориентированные на американских избирателей, Нильсен ответила: "Абсолютно".

Россия и Китай не оставляют попыток повлиять выгодным для себя образом на политические процессы в США. С таким заявлением выступила в четверг министр внутренней безопасности США Кирстьен Нильсен.