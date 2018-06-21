МВБ США: Россия и Китай пытаются влиять на внутренние процессы в Америке
18:35 21.06.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Россия и Китай не оставляют попыток повлиять выгодным для себя образом на политические процессы в США. С таким заявлением выступила в четверг министр внутренней безопасности США Кирстьен Нильсен.
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