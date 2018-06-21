Турция получила первую пару американских истребителей F-35

19:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Турция получила в четверг два первых американских истребителя пятого поколения F-35. Об этом сообщает газета "Сабах".

По ее данным, официальная церемония передачи истребителей проходит сегодня в техасском городе Форт-Уэрт. По ее окончании два новых истребителя будут направлены на базу ВВС Люк в штате Аризона, где будет проходить обучение турецких летчиков. Ожидается, что всего Анкара получит более 100 самолетов F-35.