Интервью Познера с Лимоновым сняли с эфира Первого канала
19:48 21.06.2018 Источник: НГ-Online
Руководство Первого канала не выпустило в эфир сделанное в записи интервью Владимира Познера с Эдуардом Лимоновым, о чем ведущий рассказал екатеринбургскому изданию znak.com. По его словам, интервью с Лимоновым изначально должно было выйти на Первом 4 июня, но было пернесено на 18 июня. В последний момент программу сняли с эфира.
В пресс-службе «Первого канала» отмену программы с Лимоновым объяснили «спецверсткой» на время проведения чемпионата мира по футболу: "В связи с чемпионатом мира сетка канала претерпела значительные изменения. Сериалы сместились с 21:30 на 23:00, ночные проекты таким образом, включая программу "Познер", временно в эфир не выходят. Отсутствие выпуска с Эдуардом Лимоновым связано со спецверсткой на время ЧМ и ни с какими другими причинами".
При этом в программе Первого канала указано, что передача «Познер» выйдет 25 июня, задолго до окончания чемпионата.
Вера Цветкова
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