ЧМ-2018. Франция обыграла Перу с минимальным счетом

19:53 Источник: НГ-Online

В Екатеринбурге завершился матч второго тура в группе "С" чемпионата мира по футболу FIFA. Сборная Франции одержала победу в игре против команды Перу со счетом 1:0. Гол забил Килиан Мбалле на 34-й минуте.