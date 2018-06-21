ЧМ-2018. Франция обыграла Перу с минимальным счетом
19:53 21.06.2018 Источник: НГ-Online
В Екатеринбурге завершился матч второго тура в группе "С" чемпионата мира по футболу FIFA. Сборная Франции одержала победу в игре против команды Перу со счетом 1:0. Гол забил Килиан Мбалле на 34-й минуте.
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