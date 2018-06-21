Трамп: Северная Корея прекратила ракетные пуски
20:35 21.06.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Власти КНДР ликвидировали четыре "крупных испытательных полигона" и прекратили ракетные пуски. Об этом президент США Дональд Трамп заявил в четверг во время очередного совещания своего кабинета в Белом доме.
"Они прекратили пуски ракет, в том числе и баллистических... Они уже уничтожили... четыре из своих крупнейших полигонов для проведения испытаний", - отметил глава государства. Он не уточнил, о каких именно испытаниях - ядерных или ракетных - идет речь.
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