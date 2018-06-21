ЧМ-2018. Хорватия разгромила Аргентину со счетом 3:0
22:51 21.06.2018 Источник: НГ-Online
В Нижнем Новгороде завершился матч второго тура в группе "D" чемпионата мира по футболу FIFA. Сборная Хорватии одержала победу в игре против команды Аргентины со счетом 3:0. Голы забили: Анте Ребич на 53-й минуте, Лука Модрич на 80-й и Иван Ракитич на 90-й.
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