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Новости

ЧМ-2018. Хорватия разгромила Аргентину со счетом 3:0

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22:51 21.06.2018 Источник: НГ-Online

В Нижнем Новгороде завершился матч второго тура в группе "D" чемпионата мира по футболу FIFA. Сборная Хорватии одержала победу в игре против команды Аргентины со счетом 3:0. Голы забили: Анте Ребич на 53-й минуте, Лука Модрич на 80-й и Иван Ракитич на 90-й.

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