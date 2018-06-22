Египтяне подадут жалобу в ФИФА, указав на "очевидные ошибки" судейства в матче с Россией
07:36 22.06.2018 Источник: Lenta.ru
Египетская футбольная ассоциация подаст жалобу в Международную федерацию футбола (ФИФА) на судейство матча с российской сборной на чемпионате мира по футболу. Об этом сообщает издание FilGoal. По словам руководителя ассоциации Хани Абу Реда, судейская бригада допускала очевидные ошибки. «Рефери проигнорировал возможность использовать систему видеоповторов в эпизоде с падением Марвана Мохсена в штрафной площади — это был чистый пенальти», — отметил он.
Новости
- 09:20 22.06.2018
- Автобус со студентами упал в пропасть в Гватемале
- 09:05 22.06.2018
- На Украине отменили запрет на въезд в страну для российского омбудсмена Москальковой
- 09:00 22.06.2018
- Глава МИД Литвы заявил, что не ощущает никакого "бойкота" ЧМ-2018
- 08:47 22.06.2018
- Мун Чжэ Ин: Новая восточная политика Путина провозглашает наступление евразийской эпохи
- 08:35 22.06.2018
- Роструд рекомендовал сократить рабочий день из-за жары
- 08:26 22.06.2018
- В ООН рассмотрят сегодня вопрос о выводе военных РФ из Приднестровья
- 08:18 22.06.2018
- Индия присоединилась к "торговой войне" с США
- 08:09 22.06.2018
- В отношении США начали действовать пошлины ЕС
- 08:00 22.06.2018
- СБУ использует подложные интернетресурсы для вербовки граждан ДНР
- 07:48 22.06.2018
- Минфин: В 2019 году пенсии проиндексируют на 7%
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать