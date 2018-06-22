Египтяне подадут жалобу в ФИФА, указав на "очевидные ошибки" судейства в матче с Россией

07:36 Источник: Lenta.ru

Египетская футбольная ассоциация подаст жалобу в Международную федерацию футбола (ФИФА) на судейство матча с российской сборной на чемпионате мира по футболу. Об этом сообщает издание FilGoal.

По словам руководителя ассоциации, судейская бригада допускала очевидные ошибки. «Рефери проигнорировал возможность использовать систему видеоповторов в эпизоде с падениемв штрафной площади — это был чистый пенальти», — отметил он.