Минфин: В 2019 году пенсии проиндексируют на 7%

07:48 Источник: РОСБАЛТ

В 2019 году пенсии будут проиндексированы на 7%. Об этом, как передает корреспондент «Росбалта», сообщил на заседании в Госдуме глава Минфина

«Наша задача в следующем году увеличить пенсию в среднем на 1 тыс. рублей в месяц. Это существенный рост — выше инфляции, как и поручал президент», — сказал Силуанов.

Он уточнил, что по итогам 2018 года ожидаемый уровень инфляции составит около 3%.