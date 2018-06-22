Минфин: В 2019 году пенсии проиндексируют на 7%
07:48 22.06.2018 Источник: РОСБАЛТ
В 2019 году пенсии будут проиндексированы на 7%. Об этом, как передает корреспондент «Росбалта», сообщил на заседании в Госдуме глава Минфина Антон Силуанов. «Наша задача в следующем году увеличить пенсию в среднем на 1 тыс. рублей в месяц. Это существенный рост — выше инфляции, как и поручал президент», — сказал Силуанов. Он уточнил, что по итогам 2018 года ожидаемый уровень инфляции составит около 3%.
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