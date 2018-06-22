В отношении США начали действовать пошлины ЕС

08:09 Источник: РОСБАЛТ

Ответные торговые меры ЕС против США вступили в действие с 22 июня, сообщает пресс-служба Еврокомиссии.

Отмечается, что 25-процентные импортные пошлины Брюсселя затронут такие популярные товары, как джинсы Leviʼs, мотоциклы Harley-Davidson и бурбон, а также стальную, алюминиевую и сельхозпродукцию.

В общей сложности пошлины затронут экспортируемые товары на сумму 2,8 млрд евро в год. Кроме того, планируется дальнейшая ребалансировка торговли с Вашингтоном еще на 3,6 млрд евро.