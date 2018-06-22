Индия присоединилась к "торговой войне" с США
08:18 22.06.2018 Источник: РОСБАЛТ
Индия присоединилась к Европейскому союзу и другим торговым партнерам США в ответ на меры администрации Дональда Трампа. Нью-Дели повысил импортные пошлины на различные американские товары, включая миндаль, яблоки и некоторые металлические изделия, пишет The Washington Post. Новые тарифы вступят в силу 4 августа.
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