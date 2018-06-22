В ООН рассмотрят сегодня вопрос о выводе военных РФ из Приднестровья

08:26 Источник: НГ-Online

22 июня Генеральная Ассамблея ООН обсудит резолюцию о выводе российских войск из Приднестровья. С просьбой решить вопрос о немедленной и безоговорочной эвакуации с территории Молдавии Оперативной группы российских войск (ОГРВ) в Организацию Объединенных Наций официальный Кишинев обратился еще в прошлом году, но получил отказ. Молдавские власти повторили просьбу, и на этот раз вопрос был внесен в повестку дня Генассамблеи ООН.

Реакция Москвы на данную новость была предсказуемой: «Ничего более контрпродуктивного и провокационного придумать невозможно», – заявил замглавы российского МИДа. В Приднестровье очередное обращение Кишинева в ООН расценили как попытку «сломать миротворческую операцию на Днестре». Именно так охарактеризовал происходящее глава МИД непризнанной республики