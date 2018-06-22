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Новости

В ООН рассмотрят сегодня вопрос о выводе военных РФ из Приднестровья

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08:26 22.06.2018 Источник: НГ-Online

22 июня Генеральная Ассамблея ООН обсудит резолюцию о выводе российских войск из Приднестровья. С просьбой решить вопрос о немедленной и безоговорочной эвакуации с территории Молдавии Оперативной группы российских войск (ОГРВ) в Организацию Объединенных Наций официальный Кишинев обратился еще в прошлом году, но получил отказ. Молдавские власти повторили просьбу, и на этот раз вопрос был внесен в повестку дня Генассамблеи ООН.

Реакция Москвы на данную новость была предсказуемой: «Ничего более контрпродуктивного и провокационного придумать невозможно», – заявил замглавы российского МИДа Григорий Карасин. В Приднестровье очередное обращение Кишинева в ООН расценили как попытку «сломать миротворческую операцию на Днестре». Именно так охарактеризовал происходящее глава МИД непризнанной республики Виталий ИгнатьевПодробности в статье "Россия не выведет миротворцев из Приднестровья"

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