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Роструд рекомендовал сократить рабочий день из-за жары

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08:35 22.06.2018 Источник: РОСБАЛТ

Роструд в связи с жаркой погодой рекомендовала работодателям сократить рабочий день своим сотрудникам. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Продолжительность рабочего времени при отклонении температуры воздуха от нормы установлена СанПиНом. Если в рабочем помещении температура достигла 28,5 градусов, то рекомендуется сокращать продолжительность рабочего дня на один час. При повышении температуры до 29 градусов — на два часа, при температуре 30,5 градусов — на четыре часа», — говорится в сообщении.

При этом для работников, выполняющих работы, связанные с постоянным перемещением (ходьбой), физическими нагрузками, переноской и перемещением тяжестей, продолжительность рабочего дня сокращается при достижении более низкий температур (26,5 градусов-27,5 градусов), добавили в пресс-службе.

В Роструде также напомнили об обязанности работодателя обеспечить своим сотрудникам нормальные условия труда.

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