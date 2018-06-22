Роструд рекомендовал сократить рабочий день из-за жары
08:35 22.06.2018 Источник: РОСБАЛТ
Роструд в связи с жаркой погодой рекомендовала работодателям сократить рабочий день своим сотрудникам. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. «Продолжительность рабочего времени при отклонении температуры воздуха от нормы установлена СанПиНом. Если в рабочем помещении температура достигла 28,5 градусов, то рекомендуется сокращать продолжительность рабочего дня на один час. При повышении температуры до 29 градусов — на два часа, при температуре 30,5 градусов — на четыре часа», — говорится в сообщении. При этом для работников, выполняющих работы, связанные с постоянным перемещением (ходьбой), физическими нагрузками, переноской и перемещением тяжестей, продолжительность рабочего дня сокращается при достижении более низкий температур (26,5 градусов-27,5 градусов), добавили в пресс-службе. В Роструде также напомнили об обязанности работодателя обеспечить своим сотрудникам нормальные условия труда.
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