В семи российских городах согласовали акции против повышения пенсионного возраста
09:32 22.06.2018 Источник: Эхо Москвы
Власти семи российских городов согласовали акции против повышения пенсионного возраста, заявки на которые подавали штабы Алексея Навального. Это Ставрополь, Липецк, Белгород, Краснодар, Хабаровск, Мурманск и Комсомольск-на-Амуре. Власти трёх городов – Новосибирска, Ярославля и Новокузнецка отказали согласование на проведение акций Навального. Всего Алексей Навальный анонсировал митинги в 17 городах.
Ранее мэрия Москвы отклонила заявки на митинги против пенсионного возраста, поданные другими политическими силами, сославшись на запрет, содержащийся в Указе президента. Эхо Москвы
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