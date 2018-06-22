0
0
721
Новости

В семи российских городах согласовали акции против повышения пенсионного возраста

Добавить в избранное

09:32 22.06.2018 Источник: Эхо Москвы

Власти семи российских городов согласовали акции против повышения пенсионного возраста, заявки на которые подавали штабы Алексея Навального. Это Ставрополь, Липецк, Белгород, Краснодар, Хабаровск, Мурманск и Комсомольск-на-Амуре. Власти трёх городов – Новосибирска, Ярославля и Новокузнецка отказали согласование на проведение акций Навального. Всего Алексей Навальный анонсировал митинги в 17 городах.

Ранее мэрия Москвы отклонила заявки на митинги против пенсионного возраста, поданные другими политическими силами, сославшись на запрет, содержащийся в Указе президента. Эхо Москвы

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

Новости

11:05 22.06.2018
Мировые цены на нефть вновь растут
0
138
11:00 22.06.2018
Украинский народный трибунал заочно приговорил Порошенко к пожизненному заключению
0
150
10:32 22.06.2018
У границ России за неделю зафиксировали 20 иностранных самолетов-разведчиков
0
235
10:20 22.06.2018
Порошенко ввел санкции против ряда россиян и российских организаций
0
306
10:05 22.06.2018
Из-за аварии фуникулера в Швейцарии около 400 человек пришлось снимать с горы вертолетами
0
334
10:00 22.06.2018
Сенцов отказался прекратить голодовку по предложению ЕСПЧ
0
341
09:20 22.06.2018
Автобус со студентами упал в пропасть в Гватемале
0
421
09:05 22.06.2018
На Украине отменили запрет на въезд в страну для российского омбудсмена Москальковой
0
431
09:00 22.06.2018
Глава МИД Литвы заявил, что не ощущает никакого "бойкота" ЧМ-2018
0
684
08:47 22.06.2018
Мун Чжэ Ин: Новая восточная политика Путина провозглашает наступление евразийской эпохи
0
495

Возврат к списку