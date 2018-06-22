Сенцов отказался прекратить голодовку по предложению ЕСПЧ
10:00 22.06.2018 Источник: Эхо Москвы
Олег Сенцов отказался прекратить голодовку по предложению Европейского суда по правам человека. Как рассказал адвокат режиссера Дмитрий Динзе, в ответ его подзащитный напомнил про жалобу, которой суд придал приоритет, но которая остается без движения уже несколько лет. Накануне ЕСПЧ, после уведомления об угрожающем состоянии здоровья осужденного предложил Сенцову прекратить голодовку, которую он держит полтора месяца. Олег Сенцов приговорен в России к 20 годам лишения свободы по обвинению в подготовке терактов, он вины не признает. Эхо Москвы
Новости
- 11:05 22.06.2018
- Мировые цены на нефть вновь растут
- 11:00 22.06.2018
- Украинский народный трибунал заочно приговорил Порошенко к пожизненному заключению
- 10:32 22.06.2018
- У границ России за неделю зафиксировали 20 иностранных самолетов-разведчиков
- 10:20 22.06.2018
- Порошенко ввел санкции против ряда россиян и российских организаций
- 10:05 22.06.2018
- Из-за аварии фуникулера в Швейцарии около 400 человек пришлось снимать с горы вертолетами
- 09:32 22.06.2018
- В семи российских городах согласовали акции против повышения пенсионного возраста
- 09:20 22.06.2018
- Автобус со студентами упал в пропасть в Гватемале
- 09:05 22.06.2018
- На Украине отменили запрет на въезд в страну для российского омбудсмена Москальковой
- 09:00 22.06.2018
- Глава МИД Литвы заявил, что не ощущает никакого "бойкота" ЧМ-2018
- 08:47 22.06.2018
- Мун Чжэ Ин: Новая восточная политика Путина провозглашает наступление евразийской эпохи
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать