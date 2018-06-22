Из-за аварии фуникулера в Швейцарии около 400 человек пришлось снимать с горы вертолетами

10:05 Источник: Газета.Ru

В Швейцарии из-за поломки фуникулера на гору 400 человек были эвакуированы вертолетами, сообщает Reuters. Гора Piz Gloria, появлявшаяся в фильме бондианы «На секретной службе Ее Величества», является местной достопримечательностью.Из-за аварии 400 человек оказались блокированы на высоте 3,048 м над уровнем моря. Фуникулер вел на гору, на вершине корой расположен вращающийся ресторан. Для эвакуации людей было использовано четыре вертолета. Эвакуированных доставили на горнолыжный курорт Мюррен.

В результате инцидента никто не пострадал.



В марте в результате повреждения канатной дороги в грузинском Гудаури подъемник поехал в обратную сторону, пострадали более десяти человек. Газета.Ru