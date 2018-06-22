Из-за аварии фуникулера в Швейцарии около 400 человек пришлось снимать с горы вертолетами
10:05 22.06.2018 Источник: Газета.Ru
В Швейцарии из-за поломки фуникулера на гору 400 человек были эвакуированы вертолетами, сообщает Reuters. Гора Piz Gloria, появлявшаяся в фильме бондианы «На секретной службе Ее Величества», является местной достопримечательностью.
Из-за аварии 400 человек оказались блокированы на высоте 3,048 м над уровнем моря. Фуникулер вел на гору, на вершине корой расположен вращающийся ресторан. Для эвакуации людей было использовано четыре вертолета. Эвакуированных доставили на горнолыжный курорт Мюррен.
В результате инцидента никто не пострадал.
В марте в результате повреждения канатной дороги в грузинском Гудаури подъемник поехал в обратную сторону, пострадали более десяти человек. Газета.Ru
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