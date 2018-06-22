Украинский народный трибунал заочно приговорил Порошенко к пожизненному заключению
11:00 22.06.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Украинский народный трибунал (УНТ) по расследованию военных преступлений режима Петра Порошенко против граждан страны заочно приговорил президента Украины и еще семерых представителей нынешней администрации к пожизненному заключению.
"На основании ч. 1 ст. 70 УК Украины по совокупности преступлений <...> назначить наказание в виде пожизненного лишения свободы, - зачитала приговор председательствующая судья УНТ Елена Шишкина. - Срок наказания исчислять с момента задержания осужденных".
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