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Новости

Мировые цены на нефть вновь растут

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11:05 22.06.2018 Источник: Эхо Москвы

Мировые цены на нефть вновь заметно растут. Фьючерсы на смесь WTI прибавили более 1,3 процента и торгуются немногим ниже уровня 66,5 долларов. Марка «Брент» подорожала на 1,2 процента – до 74 долларов за баррель. Нефть дорожает на заявлениях представителей стран ОПЕК, которые вскоре должны собраться на заседание картеля в Вене. Эхо Москвы

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