"Дело Серебренникова" вообще не имеет отношения к системе госфинансирования - Мединский
11:32 22.06.2018 Источник: РБК
В интервью РБК министр культуры Владимир Мединский отверг утверждение о том, что дела «Седьмой студии» и режиссера Кирилла Серебренникова показали несовершенство системы отчетности учреждений культуры за госфинансирование. Глава ведомства не согласен, что при действующей системе отчетности любой художественный руководитель становится потенциально обвиняемым.
«Это [«дело Серебренникова»] вообще не имеет отношения к системе госфинансирования. Это имеет отношение к системе отчетности и добросовестности, — сказал РБК министр. — Любой получатель государственных грантов должен понимать, что рано или поздно могут прийти и спросить: на что вы их потратили и как? Даже не могут прийти, а должны прийти. Просто не нужно нарушать все возможные правила финансовой отчетности».
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