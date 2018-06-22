Памятник умершим в плену советским гражданам откроют в Германии
12:00 22.06.2018 Источник: REGNUM
Память советских граждан, умерших в годы Великой Отечественной войны 1941−1945 гг. в плену и на принудительных работах в нацистской Германии, будет увековечена мемориалом на кладбище во Франкфурте-на-Майне, сообщила 22 июня пресс-служба Совета Федерации РФ.
Церемония открытия памятного креста состоится сегодня, 22 июня. Его установка стала возможной благодаря содействию бундесрата ФРГ, генконсульства России во Франкфурте-на-Майне и ряда других ведомств.
На кладбище, где будет установлен мемориал, похоронены свыше 600 советских граждан, включая детей. По словам члена комитета Совета Федерации РФ по регламенту и организации парламентской деятельности Валерия Пономарева, принимавшего непосредственное участие в создании монумента, готовность властей ФРГ к его установке на главном кладбище Франкфурта-на-Майне свидетельствует о том, что не все в европейских странах поддерживают глумление над памятью павших в борьбе с фашизмом.
Напомним, 22 июня, в День памяти и скорби — годовщину начала Великой Отечественной войны — жители России вспоминают имена тех, кто пострадал от гитлеровской агрессии. ИА REGNUM
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