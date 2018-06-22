В США хотят, чтобы российскую сборную по футболу проверили на допинг
12:05 22.06.2018 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
В США призвали проверить сборную России на допинг после побед на ЧМ. С такой инициативой выступил глава американского антидопингового агентства Трэвис Тайгарт, передаёт газета The Telegraph.
По его мнению, российскую команду необходимо проверить, чтобы «подтвердить доверие к честности турнира».
«Международные правила предусматривают, что внезапные улучшения команд на спортивной арене всегда должны быть тщательно исследованы. Чрезвычайные показатели требуют дополнительных допинг-тестов», — отметил Тайгарт.
На фоне этого заявления издание обратилось к FIFA с просьбой пояснить, сколько допинг-тестов во время чемпионата мира провели в сборной России. Однако в Международной федерации футбола эту информацию предоставлять отказались.
На нынешнем мировом первенстве наша команда провела два матча: 14 июня она обыграла Саудовскую Аравию (5:0), а 19 числа — сборную Египта (3:1). Следующую игру российские футболисты проведут 25 июня, соперником будет команда Уругвая. Говорит Москва
Новости
- 12:20 22.06.2018
- Минобороны РФ обвинило "Белые каски" в подтасовке проб
- 10:32 22.06.2018
- У границ России за неделю зафиксировали 20 иностранных самолетов-разведчиков
- 20:35 21.06.2018
- Трамп: Северная Корея прекратила ракетные пуски
- 19:15 21.06.2018
- Турция получила первую пару американских истребителей F-35
- 17:12 21.06.2018
- Украинские ракеты должны "доставать" до Москвы и Петербурга, считает генерал ВСУ
- 14:00 21.06.2018
- Российский Су-57 в полтора раза превосходит по характеристикам F-35 - турецкая газета
- 16:12 20.06.2018
- Россия начнет строить вертолетоносцы после 2020 года - замглавкома ВМФ
- 12:32 20.06.2018
- Американские эксперты описали победителя в Третьей мировой войне
- 11:00 20.06.2018
- National Interest рассказал, что ждет американские авианосцы при приближении к Калининграду
- 10:05 20.06.2018
- Турция получит от США самолеты F-35 уже 22 июня
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать