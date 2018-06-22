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В США хотят, чтобы российскую сборную по футболу проверили на допинг

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12:05 22.06.2018 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

В США призвали проверить сборную России на допинг после побед на ЧМ. С такой инициативой выступил глава американского антидопингового агентства Трэвис Тайгарт, передаёт газета The Telegraph.

По его мнению, российскую команду необходимо проверить, чтобы «подтвердить доверие к честности турнира».

«Международные правила предусматривают, что внезапные улучшения команд на спортивной арене всегда должны быть тщательно исследованы. Чрезвычайные показатели требуют дополнительных допинг-тестов», — отметил Тайгарт.

На фоне этого заявления издание обратилось к FIFA с просьбой пояснить, сколько допинг-тестов во время чемпионата мира провели в сборной России. Однако в Международной федерации футбола эту информацию предоставлять отказались.

На нынешнем мировом первенстве наша команда провела два матча: 14 июня она обыграла Саудовскую Аравию (5:0), а 19 числа — сборную Египта (3:1). Следующую игру российские футболисты проведут 25 июня, соперником будет команда Уругвая.  Говорит Москва

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