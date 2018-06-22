Производство ракет-носителей "Протон" после выполнения имеющихся контрактов будет завершено
13:00 22.06.2018 Источник: Эхо Москвы
Производство ракет-носителей «Протон» после выполнения имеющихся контрактов будет завершено. Об этом заявил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин. По его словам, дальше летать планируется исключительно на «Ангаре». При этом он не назвал даже примерные сроки окончания производства «Протонов». Эхо Москвы
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