Владимир Путин возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата
13:20 22.06.2018
Президент РФ Владимир Путин сегодня, в День памяти и скорби, возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Москве.
Вместе с главой государства участие в возложении приняли спикеры Совета Федерации и Государственной думы Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, глава правительства Дмитрий Медведев, лидеры фракций и министры. Life.ru
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