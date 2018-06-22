Кот Ахилл "поставил" на Бразилию
14:00 22.06.2018 Источник: Фонтанка.ру
Кот Ахилл, который уже отгадал исход всех петербургских матчей чемпионата мира, в противостоянии бразильцев и костариканцев отдал предпочтение Бразилии.
Как «Фонтанке» 22 июня рассказала пресс-секретарь эрмитажных котов Мария Халтунен, сначала предсказатель не смог сделать выбор, когда ему предложили поесть сухой корм из одной из мисок с флагами играющих команд. После того, как еду поменяли на «влажный корм», Ахилл «решительно» выбрал Бразилию.
Матч группы Е между сборными Бразилии и Коста-Рики состоится на стадионе «Санкт-Петербург» в 15:00 22 июня.
Напомним, что белоснежный эрмитажный кот с голубыми глазами ранее угадал исход петербургских матчей чемпионата мира: Россия – Саудовская Аравия, Марокко – Иран и Россия – Египет.
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