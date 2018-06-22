Юмашев назначен советником Путина на общественных началах
14:12 22.06.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент РФ Владимир Путин назначил Валентина Юмашева своим советником на общественных началах. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
"Владимир Путин своим распоряжением назначил Юмашева Валентина Борисовича советником президента Российской Федерации на общественных началах", - говорится в сообщении.
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