Более 40% населения Германии выступает за отставку Меркель
14:32 22.06.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Практически половина жителей Германии считает, что федеральный канцлер Ангела Меркель должна покинуть пост. Об этом сообщает в пятницу издание "Фокус- онлайн".
Как показали результаты опроса, проведенного социологами центра YouGov ("Ю-гав"), 43% немцев считают, что Меркель должна уйти в отставку. В поддержку правящего канцлера высказались чуть меньше опрошенных - 42%, а 15% респондентов воздержались от ответа.
Среди сторонников блока ХДС/ХСС (Христианско- демократический и Христианско-социальный союзы), одним из лидеров которого является Меркель, 63% выступают за сохранение поста за действующим канцлером, 27% опрошенных хотели бы видеть другое лицо в качестве председателя федерального правительства Германии. Среди сторонников "зеленых" Меркель поддерживают 66% избирателей, среди левых - 48%, Социал-демократической партии Германии - 46%, Свободной демократической партии - 45%, "Альтернативы для Германии" - 6%.
Вопрос о том, должны ли власти ФРГ не пускать мигрантов в страну уже на германской границе, внес раскол в правящую коалицию Германии и рассорил, прежде всего, "сестринские" партии - Христианско-демократический союз (ХДС) Ангелы Меркель и баварский Христианско-социальный союз (ХСС) Хорста Зеехофера. Этот разлад вверг правительство страны в кризис. В сложившейся ситуации Меркель намерена достичь двусторонних соглашений до Саммита ЕС, который состоится в Брюсселе 28-29 июня.
Согласно результатам опроса, лишь каждый третий (32%) считает, что правящая коалиция распадется. 45% придерживаются мнения, что из этого кризиса удастся найти выход. Половина опрошенных считают, что коалиция будет распущена до окончания официального срока полномочий, истекающего в 2021 году. Лишь 31% уверен в обратном.
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