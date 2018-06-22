Суд приговорил бывшего вице-премьера Крыма к 11 годам и шести месяцам колонии
15:00 22.06.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Киевский районный суд Симферополя в пятницу приговорил к 11 годам и шести месяцам колонии строгого режима бывшего вице-премьера Крыма Олега Казурина за получение взятки в 27 млн рублей, передает корр. ТАСС из зала суда.
"Путем частичного сложения назначить Казурину наказание в виде 11 лет и шести месяцев лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом 56 млн рублей и ограничением свободы на два года", - сказал судья, оглашая приговор.
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