Суд приговорил бывшего вице-премьера Крыма к 11 годам и шести месяцам колонии

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Киевский районный суд Симферополя в пятницу приговорил к 11 годам и шести месяцам колонии строгого режима бывшего вице-премьера Крыма Олега Казурина за получение взятки в 27 млн рублей, передает корр. ТАСС из зала суда."Путем частичного сложения назначить Казурину наказание в виде 11 лет и шести месяцев лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом 56 млн рублей и ограничением свободы на два года", - сказал судья, оглашая приговор.