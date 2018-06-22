Эксперты не исключают второго тура президентских выборов в Турции
15:32 22.06.2018 Источник: Эхо Москвы
Социологи не исключают второго тура президентских выборов в Турции. Однако, зарубежные издания не сомневаются в том, что в ближайшее воскресенье Реджеп Тайип Эрдоган сохранит контроль над страной.
Может ли Эрдоган проиграть? Этим вопросом задаётся телеканал CNN. У него очень хорошие шансы остаться во власти — так как он лидирует по опросам, и это объяснимо: ведь после провалившегося заговора, под контролем у него и его партии почти все медиа в стране. Но оппозиционеры не дремлют, говорят эксперты и усиливают работу через Интернет. Многие обращают внимание на то, что Турция — не Россия и жители страны должны выступить против авторитарного лидера.
Несколько американских изданий анализируют ситуацию в стране и отмечают, что основные проблемы, которые могут повлиять на результаты голосования — это сложности с экономикой и продолжающийся рост инфляции, история с Курдами и их стремлением получить независимость и наплыв сирийских беженцев.
Эрдоган просто не может проиграть Воскресные выборы, — пишет журнал Foreign Policy, — и должен выиграть в любом случае. Эти досрочные выборы — финальный этап трансформации страны из парламентской в президентскую. Именно президент будет теперь назначать и снимать членов правительства и их замов. Он не может просто так сдать такой уровень полномочий другому человеку — отмечает журнал и напоминает, что у нынешнего турецкого президента — довольно большой опыт в фальсификации выборов.
Эрдоган управляет Турцией свыше 15 лет. Эхо Москвы
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