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Экс-премьеру Франции Фийону предъявлены обвинения в хищении госсредств

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16:00 22.06.2018 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Экс-премьеру Франции Фийону и его супруге предъявлены обвинения в хищении госсредств. Также их подозревают в соучастии в злоупотреблении общественным имуществом.

Об этом сообщается со ссылкой на телеканал BFMTV. Обвинения, предъявленные Франсуа Фийону, касаются растраты бюджетных средств в связи с фиктивным трудоустройством членов его семьи. В качестве дополнительного пункта указывается, что бывший премьер торговал своим влиянием.

Больше года назад во время предвыборной президентской кампании во Франции разгорелся скандал. СМИ опубликовали данные о получении супругой бывшего премьер-министра зарплаты на должности парламентского помощника. Работу Пенелопы Фийон на этом посту назвали фиктивной.  Говорит Москва

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