Минсельхоз предлагает возмещать потери аграриям из-за роста цен на ГСМ из резервного фонда
16:12 22.06.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Минсельхоз РФ предлагает направить средства из резервного фонда правительства на компенсацию аграриям потерь, понесенных из-за роста цен на топливо, сказал глава ведомства Дмитрий Патрушев в ходе селекторного совещания с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым по обеспечению проведения сельскохозяйственных уборочных работ.
"Предлагаю рассмотреть возможность компенсации указанных потерь для сельхозтоваропроизводителей. Указанные средства предлагается направить из резервного фонда правительства Российской Федерации в рамках мероприятий на оказание несвязанной поддержки сельхозтоваропроизводителей. Порядок расчета и доведение указанной поддержки мы бы отработали с Минфином дополнительно отдельно", - сказал Патрушев.
Новости
- 17:40 22.06.2018
- Трамп пригрозил ввести 20%-ные пошлины на ввоз автомобилей из ЕС
- 17:05 22.06.2018
- ЧМ-2018. Сборная Бразилии обыграла команду Коста-Рики
- 17:00 22.06.2018
- Николай Патрушев переназначен секретарем Совбеза
- 16:34 22.06.2018
- РФ и Южная Корея подписали заявление о создании зоны свободной торговли
- 16:00 22.06.2018
- Экс-премьеру Франции Фийону предъявлены обвинения в хищении госсредств
- 15:32 22.06.2018
- Эксперты не исключают второго тура президентских выборов в Турции
- 15:12 22.06.2018
- РФ и Саудовская Аравия могут создать альтернативу ОПЕК
- 15:00 22.06.2018
- Суд приговорил бывшего вице-премьера Крыма к 11 годам и шести месяцам колонии
- 14:32 22.06.2018
- Более 40% населения Германии выступает за отставку Меркель
- 14:12 22.06.2018
- Юмашев назначен советником Путина на общественных началах
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать