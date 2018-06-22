Минсельхоз предлагает возмещать потери аграриям из-за роста цен на ГСМ из резервного фонда

16:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Минсельхоз РФ предлагает направить средства из резервного фонда правительства на компенсацию аграриям потерь, понесенных из-за роста цен на топливо, сказал глава ведомствав ходе селекторного совещания с премьер-министром РФпо обеспечению проведения сельскохозяйственных уборочных работ."Предлагаю рассмотреть возможность компенсации указанных потерь для сельхозтоваропроизводителей. Указанные средства предлагается направить из резервного фонда правительства Российской Федерации в рамках мероприятий на оказание несвязанной поддержки сельхозтоваропроизводителей. Порядок расчета и доведение указанной поддержки мы бы отработали с Минфином дополнительно отдельно", - сказал Патрушев.