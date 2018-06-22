РФ и Южная Корея подписали заявление о создании зоны свободной торговли

16:34 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия Южная Корея подписали совместное заявление о создании зоны свободной торговли. Документ был подписан по итогам переговоров между странами в ходе визита президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина в Москву, передает корреспондент ТАСС.Помимо этого, был подписан меморандум о взаимопонимании между Минэкономразвития РФ и Министерством науки и информационно-коммуникационных технологий Кореи о создании российско-корейской инновационной платформы для четвертой промышленной революции.Также стороны подписали меморандум о взаимопонимании Минвостокразвития РФ и Министерством иностранных дел Кореи о создании российско-корейского Форума межрегионального сотрудничества.