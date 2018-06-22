Николай Патрушев переназначен секретарем Совбеза
17:00 22.06.2018 Источник: RNS
Президент России Владимир Путин подписал указ о переназначении Николая Патрушева секретарем Совета безопасности. Соответствующий документ опубликован на сайте Кремля. Указ вступает в силу с момента его подписания.
Николай Патрушев занимает эту должность с мая 2008 года. Ранее с 1999 года по 2008 год был директором ФСБ России. RNS
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