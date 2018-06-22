0
0
309
Новости

Николай Патрушев переназначен секретарем Совбеза

Добавить в избранное

17:00 22.06.2018 Источник: RNS

Президент России Владимир Путин подписал указ о переназначении Николая Патрушева секретарем Совета безопасности. Соответствующий документ опубликован на сайте Кремля. Указ вступает в силу с момента его подписания.

Николай Патрушев занимает эту должность с мая 2008 года. Ранее с 1999 года по 2008 год был директором ФСБ России. RNS

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

Новости

17:40 22.06.2018
Трамп пригрозил ввести 20%-ные пошлины на ввоз автомобилей из ЕС
0
190
17:05 22.06.2018
ЧМ-2018. Сборная Бразилии обыграла команду Коста-Рики
0
322
16:34 22.06.2018
РФ и Южная Корея подписали заявление о создании зоны свободной торговли
0
470
16:12 22.06.2018
Минсельхоз предлагает возмещать потери аграриям из-за роста цен на ГСМ из резервного фонда
0
435
16:00 22.06.2018
Экс-премьеру Франции Фийону предъявлены обвинения в хищении госсредств
0
402
15:32 22.06.2018
Эксперты не исключают второго тура президентских выборов в Турции
0
399
15:12 22.06.2018
РФ и Саудовская Аравия могут создать альтернативу ОПЕК
0
644
15:00 22.06.2018
Суд приговорил бывшего вице-премьера Крыма к 11 годам и шести месяцам колонии
0
524
14:32 22.06.2018
Более 40% населения Германии выступает за отставку Меркель
0
781
14:12 22.06.2018
Юмашев назначен советником Путина на общественных началах
0
628

Возврат к списку