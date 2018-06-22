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ЧМ-2018. Сборная Бразилии обыграла команду Коста-Рики

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17:05 22.06.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сборная Бразилии одержала победу над командой Коста-Рики со счетом 2:0 в матче второго тура группового этапа чемпионата мира по футболу в России. Встреча группы Е прошла в Санкт- Петербурге в присутствии 64 468 зрителей.

Оба гола были забиты в добавленное ко второму тайму время - отличились Коутиньо и Неймар.

Во втором тайме судья поставил пенальти в ворота сборной Коста-Рики за фол на форварде бразильцев Неймаре. Арбитр Бьорн Кёйперс воспользовался системой видепомощи арбитрам (VAR) и изменил свое решение, отменив одиннадцатиметровый удар.

Сборная Бразилии одержала первую победу на турнире, набрала четыре очка и возглавила таблицу группы Е после двух матчей. Сборная Сербии занимает второе место с тремя очками, свой матч второго тура команда проведет позднее в пятницу - против сборной Швейцарии, которая с одним баллом расположилась на третьей позиции, костариканцы замыкают таблицу, проиграв оба матча и потеряв шансы на выход в плей- офф.

В следующем матче сборная Бразилии сыграет с командой Сербии в Москве на стадионе "Спартак". Костариканцы в заключительном туре группового этапа встретятся с командой Швейцарии в Нижнем Новгороде. Оба матча пройдут 27 июня и начнутся в 21:00 мск.

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