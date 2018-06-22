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Трамп пригрозил ввести 20%-ные пошлины на ввоз автомобилей из ЕС

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17:40 22.06.2018 Источник: RNS

Президент США Дональд Трамп пригрозил ввести пошлины в 20% на ввоз автомобилей из ЕС, если Евросоюз не отменят пошлины в отношении американских товаров.

«Если эти тарифы и барьеры не будет в скором времени полностью отменены, мы введем тарифы в 20% на все их (ЕС) автомобили. Производите их у нас!», – написал Трамп в своем Twitter.  RNS

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