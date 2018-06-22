0
0
366
Новости

Взрыв в жилом доме в Татарстане, есть пострадавшие

Добавить в избранное

18:37 22.06.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Четыре человека пострадали в результате взрыва газового баллона в жилом доме в населенном пункте Заинск в Татарстане, сообщили ТАСС в территориальном подразделении медицины катастроф.

"По последним данным, пострадали четыре человека, в том числе ребенок. Состояние двоих из них, включая ребенка, оценивается как тяжелое. Остальных как средней степени тяжести", - сказал собеседник агентства.

По предварительной информации, под завалами могут находиться два человека. 

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

Новости

19:34 22.06.2018
Генассамблея ООН приняла проект резолюции по выводу российских военных из Приднестровья
0
76
19:09 22.06.2018
В Москве приезжий отгрыз знакомому половину носа во время ссоры
0
250
18:11 22.06.2018
Бессрочное продление соглашения ОПЕК+ могут одобрить до конца года
0
399
17:40 22.06.2018
Трамп пригрозил ввести 20%-ные пошлины на ввоз автомобилей из ЕС
0
550
17:05 22.06.2018
ЧМ-2018. Сборная Бразилии обыграла команду Коста-Рики
0
553
17:00 22.06.2018
Николай Патрушев переназначен секретарем Совбеза
0
439
16:34 22.06.2018
РФ и Южная Корея подписали заявление о создании зоны свободной торговли
0
595
16:12 22.06.2018
Минсельхоз предлагает возмещать потери аграриям из-за роста цен на ГСМ из резервного фонда
0
551
16:00 22.06.2018
Экс-премьеру Франции Фийону предъявлены обвинения в хищении госсредств
0
502
15:32 22.06.2018
Эксперты не исключают второго тура президентских выборов в Турции
0
461

Возврат к списку