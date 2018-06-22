Взрыв в жилом доме в Татарстане, есть пострадавшие

18:37 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Четыре человека пострадали в результате взрыва газового баллона в жилом доме в населенном пункте Заинск в Татарстане, сообщили ТАСС в территориальном подразделении медицины катастроф.

"По последним данным, пострадали четыре человека, в том числе ребенок. Состояние двоих из них, включая ребенка, оценивается как тяжелое. Остальных как средней степени тяжести", - сказал собеседник агентства.

По предварительной информации, под завалами могут находиться два человека.