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Генассамблея ООН приняла проект резолюции по выводу российских военных из Приднестровья

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19:34 22.06.2018 Регион: В мире Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Генассамблея ООН приняла простым большинством проект резолюции, призывающей к немедленному и полному выводу из Приднестровья российских военных, входящих в состав миротворческих сил.

За проголосовали 64 страны, против были 15, 83 воздержались. Проект резолюции был подготовлен Молдавией в соавторстве с Грузией, Канадой, Латвией, Литвой, Румынией, Украиной и Эстонией. 

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