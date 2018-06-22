Генассамблея ООН приняла проект резолюции по выводу российских военных из Приднестровья

19:34 Регион: В мире Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Генассамблея ООН приняла простым большинством проект резолюции, призывающей к немедленному и полному выводу из Приднестровья российских военных, входящих в состав миротворческих сил.

За проголосовали 64 страны, против были 15, 83 воздержались. Проект резолюции был подготовлен Молдавией в соавторстве с Грузией, Канадой, Латвией, Литвой, Румынией, Украиной и Эстонией.