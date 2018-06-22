Сборная Нигерии выиграла у Исландии со счетом 2:0
20:06 22.06.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Сборная Нигерии одержала победу над командой Исландии со счетом 2:0 в матче второго тура группового этапа чемпионата мира по футболу в России. Встреча группы D, которую посетили 40 904 зрителя, прошла в Волгограде.
Счет в матче на 49-й минуте открыл бывший нападающий московского ЦСКА Ахмед Муса. На 75-й минуте он оформил дубль. В конце второго тайма судья поставил пенальти в ворота нигерийцев и не изменил своего решения даже после использования системы видеопомощи арбитрам (VAR). Гильфи Сигурдссон пробил с 11-метровой отметки выше ворот.
Сборная Нигерии одержала первую победу на турнире и с тремя очками вышла на второе место в группе D. Исландцы потерпели первое поражение в своей истории на чемпионатах мира, в дебютном матче на мировых первенствах они сыграли вничью с аргентинцами (1:1). Исландцы с одним очком занимают третье место, опережая аргентинцев, которые также набрали один балл, по разнице забитых и пропущенных мячей. Сборная Хорватии лидирует в таблице с шестью очками.
В следующем матче сборная Нигерии в Санкт-Петербурге сыграет с командой Аргентины. Исландцы в Ростове-на-Дону встретятся с хорватами. Обе игры пройдут 26 июня (21:00 мск).
Новости
- 21:22 22.06.2018
- Посольство РФ в Лондоне получило от британцев множество писем с сожалениями
- 20:42 22.06.2018
- Лидер крупной группировки "Сирийской свободной армии" заявил о переходе на сторону правительства
- 20:16 22.06.2018
- Скончался поэт и переводчик Наум Коржавин
- 19:34 22.06.2018
- Генассамблея ООН приняла проект резолюции по выводу российских военных из Приднестровья
- 19:09 22.06.2018
- В Москве приезжий отгрыз знакомому половину носа во время ссоры
- 18:37 22.06.2018
- Взрыв в жилом доме в Татарстане, есть пострадавшие
- 18:11 22.06.2018
- Бессрочное продление соглашения ОПЕК+ могут одобрить до конца года
- 17:40 22.06.2018
- Трамп пригрозил ввести 20%-ные пошлины на ввоз автомобилей из ЕС
- 17:05 22.06.2018
- ЧМ-2018. Сборная Бразилии обыграла команду Коста-Рики
- 17:00 22.06.2018
- Николай Патрушев переназначен секретарем Совбеза
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать