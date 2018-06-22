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Сборная Нигерии выиграла у Исландии со счетом 2:0

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20:06 22.06.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сборная Нигерии одержала победу над командой Исландии со счетом 2:0 в матче второго тура группового этапа чемпионата мира по футболу в России. Встреча группы D, которую посетили 40 904 зрителя, прошла в Волгограде.

Счет в матче на 49-й минуте открыл бывший нападающий московского ЦСКА Ахмед Муса. На 75-й минуте он оформил дубль. В конце второго тайма судья поставил пенальти в ворота нигерийцев и не изменил своего решения даже после использования системы видеопомощи арбитрам (VAR). Гильфи Сигурдссон пробил с 11-метровой отметки выше ворот.

Сборная Нигерии одержала первую победу на турнире и с тремя очками вышла на второе место в группе D. Исландцы потерпели первое поражение в своей истории на чемпионатах мира, в дебютном матче на мировых первенствах они сыграли вничью с аргентинцами (1:1). Исландцы с одним очком занимают третье место, опережая аргентинцев, которые также набрали один балл, по разнице забитых и пропущенных мячей. Сборная Хорватии лидирует в таблице с шестью очками.

В следующем матче сборная Нигерии в Санкт-Петербурге сыграет с командой Аргентины. Исландцы в Ростове-на-Дону встретятся с хорватами. Обе игры пройдут 26 июня (21:00 мск). 

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