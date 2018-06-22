В аэропортах Москвы задержаны и отменены десятки рейсов
22:07 22.06.2018 Регион: Москва, Россия Источник: Агентство городских новостей «Москва»
Почти 40 рейсов задержано и отменено в столичных аэропортах. Об этом сообщает сервис «Яндекс.Расписания».
Так, в Домодедово два рейса отменили и пять задержали, в Шереметьево задержано 12 рейсов.
В свою очередь, во Внуково задержали 18 рейсов и один отменили.
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