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В аэропортах Москвы задержаны и отменены десятки рейсов

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22:07 22.06.2018 Регион: Москва, Россия Источник: Агентство городских новостей «Москва»

Почти 40 рейсов задержано и отменено в столичных аэропортах. Об этом сообщает сервис «Яндекс.Расписания».

Так, в Домодедово два рейса отменили и пять задержали, в Шереметьево задержано 12 рейсов.

В свою очередь, во Внуково задержали 18 рейсов и один отменили. 

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