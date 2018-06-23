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Новости

Отношения Москвы и Кишинева могут ухудшиться из-за резолюции ООН - Додон

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08:30 23.06.2018 Источник: Коммерсант.ru

Президент Молдавии Игорь Додон считает, что принятая Генеральной Асамблеей ООН резолюция по Приднестровью может нанести ущерб молдавско-российским отношениям. По его мнению, документ, касающийся вывода российских войск с территории Молдавии, направлен «исключительно на обострение ситуации в республике и нанесение серьезного ущерба» двусторонним отношениям.

Вчера Генассамблея ООН простым большинством приняла проект резолюции, призывающей к немедленному и полному выводу из Приднестровья российских военных, входящих в состав миротворческих сил. За документ проголосовали 64 страны, 15 были против, 83 воздержались. Коммерсантъ

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