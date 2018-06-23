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В Томске два человека выпрыгнули из окна 9 этажа, спасаясь от огня

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08:40 23.06.2018

В ночь с 22 на 23 июня в Томске произошел пожар в девятиэтажном одноподъездном доме на ул. Ивана Черных. Сообщение в пожарно-спасательную службу МЧС России поступило в 1:56 ночи, на момент прибытия первого подразделения огнем были охвачены три комнаты на 9 этаже. Об этом редакции сайта tvtomsk.ru сообщил представитель регионального ГУ МЧС.

Как сообщил источник в оперативных службах города, двое человек - мужчина и женщина, спасаясь от огня, выпрыгнули из окна горевшей комнаты на 9 этаже. Женщина погибла, мужчина с травмами доставлен в больницу. Также при тушении пожара в комнате здания было найдено тело мужчины.

Причины возгорания устанавливаются.  

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