Эрдоган счел себя и Путина самыми опытными политиками в ГА ООН
08:50 23.06.2018 Источник: Известия
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал себя и российского лидера Владимира Путина самыми опытными политиками в Генеральной Ассамблее ООН.
По его словам, «если сопоставить срок президентства и нахождения на посту премьер-министра, то у нас получается общий процесс в течение 15–16 лет», цитирует его «РИА Новости». По словам главы Турции, у него с Путиным хорошие отношения, что проявилось при проведении Анкарой операции «Оливковая ветвь» против курдов на севере Сирии, а также в переговорах по сирийскому урегулированию в Астане и Сочи.
24 июня в Турции пройдут досрочные президентские выборы. Известия
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