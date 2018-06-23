Аргентинских болельщиков, подравшихся на ЧМ, попросили выслать из России
09:00 23.06.2018 Источник: Газета.Ru
Министр безопасности Аргентины Патрисия Буллрич обратилась с просьбой к России выслать фанатов, избивших хорватского болельщика во время встречи второго тура группового этапа чемпионата мира.
«Элиа, Пардо, Эслехер и Каталан — это люди, жестоко избившие гражданина Хорватии. Мы просим власти России задержать их и депортировать», — написала Буллрич в твиттере.
Сборная Аргентины потерпела разгромное поражение от команды Хорватии в матче второго тура группового этапа чемпионата мира. Встреча, прошедшая в Нижнем Новгороде, завершилась со счетом 3:0. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.
После двух туров лидирует в группе D сборная Хорватии (6 очка), обеспечившая себе выход в 1/8 финала. Второе место занимает команда Нигерии (3). У команд Аргентины и Исландии равное количество очков (1).
Ранее сообщалось, что аргентинский болельщик Клаудио Фиттерер, оскорбивший россиянку, не сможет посетить матчи чемпионата мира 2018 года в России.
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