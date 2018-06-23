В Киеве напали на Бориса Гребенщикова
11:00 23.06.2018 Источник: Lenta.ru
На лидера группы «Аквариум» Бориса Гребенщикова во время уличного концерта в Киеве напал неизвестный.
Отмечается, что на сцену прорвался национал-радикал, который пытался напасть на артиста. Нападавший обвинил музыканта в «рашизме», однако был оперативно задержан. Гребенщиков пожелал провокатору прийти в себя. Рок-музыкант прибыл в Киев 22 июня, чтобы провести ряд концертов в украинской столице. Lenta.Ru
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